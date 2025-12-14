ballando con le stelle chi vola in finale e chi va allo spareggio

La semifinale di Ballando con le Stelle ha delineato le coppie in corsa verso la finale, con alcune già certe di approdo e altre costrette allo spareggio. Un momento decisivo che ha fatto emergere tensioni e emozioni, determinando i destini dei concorrenti in vista della grande serata conclusiva.

News Tv. La semifinale di Ballando con le Stelle ha rappresentato uno snodo cruciale della stagione, segnando la distanza definitiva tra chi ha già staccato il pass per la finalissima e chi, invece, dovrà affidare il proprio destino allo spareggio. Otto coppie ancora in gara, un livello tecnico in crescita e una tensione palpabile in studio hanno caratterizzato una puntata in cui ogni dettaglio, dal voto dei giudici al gradimento social, ha pesato in modo determinante sulla classifica. La puntata è stata costruita su più manche, con prove diverse per ritmo e genere, pensate per mettere in luce sia la preparazione tecnica sia la capacità interpretativa di ciascuna coppia. Tvzap.it

Ballando con le Stelle 2025, Barbara D’Urso e Andrea Delogu volano in finale - Ballando con le Stelle 2025, semifinale di sabato 13 dicembre: esibizioni, voti e classifica. davidemaggio.it