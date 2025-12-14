In attesa della finale di Ballando con le Stelle, si accendono le tensioni tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Tra scontri, emozioni intense e momenti di nervosismo, la coppia si prepara al tango argentino, affrontando polemiche e apprezzamenti. Un percorso ricco di colpi di scena che ha segnato questa stagione dello show.

Tensione alle stelle prima del tango argentino: dolore, nervosismo e battibecchi segnano il percorso di Barbara e Pasquale, fino alla finale conquistata tra polemiche e standing ovation. Barbara D'Urso è in finale a Ballando con le Stelle. Un risultato forse prevedibile, arrivato grazie a un percorso intenso con il maestro Pasquale La Rocca, al forte sostegno del pubblico da casa e ai voti della giuria, che hanno premiato la conduttrice nonostante un cammino costellato di difficoltà fisiche e momenti di tensione. La clip che svela le tensioni tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca Le difficoltà affrontate da Carmelita emergono chiaramente nella clip di presentazione mostrata prima dell'esibizione. Movieplayer.it

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso esplode contro Pasquale La Rocca: “Ti hanno mai sputato in faccia?” - Tensione alle stelle prima del tango argentino: dolore, nervosismo e battibecchi segnano il percorso di Barbara e Pasquale, fino alla finale conquistata tra polemiche e standing ovation. movieplayer.it