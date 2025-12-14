Ballando con le Stelle Andrea Delogu dopo la semifinale | Non ci sto capendo nulla

Andrea Delogu, dopo la semifinale di Ballando con le Stelle, ha espresso la sua incredulità e gratitudine sui social. Con un messaggio sincero, ha ringraziato i fan per il sostegno che le ha permesso di arrivare in finale, confessando di essere confusa ma felice per il percorso avuto finora.

"Non ci sto capendo più niente": così Andrea Delogu ha deciso di cominciare il post di ringraziamento per i numerosi fan che le hanno permesso di volare direttamente alla finale di Ballando con le Stelle. Parole sentite quelle della conduttrice su Instagram, che dopo i voti social è riuscita a ottenere il posto per la puntata conclusiva del dancing show di Milly Carlucci. Il risultato, ottenuto grazie al suo talento e alla complicità innegabile con Nikita Perotti, l'ha colpita profondamente, dimostrando un affetto che i fan non possono che ricambiare.

Il Samba di Andrea Delogu e Nikita Perotti - Ballando con le Stelle 27/09/2025

