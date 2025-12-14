Ballando con le Stelle 2025 semifinale decisiva | finalisti spareggi e giudizi senza sconti
La semifinale di Ballando con le Stelle 2025, trasmessa su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, segna un momento cruciale nella competizione. Le coppie in gara si contendono un posto in finale, con alcuni costrette a sfidarsi negli spareggi. Ecco gli aggiornamenti sui finalisti, gli spareggi e i giudizi senza sconti che hanno caratterizzato questa fase decisiva.
La corsa verso la finale di Ballando con le Stelle 2025 entra nella fase più delicata. La semifinale, andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci, ha definito le coppie che sabato prossimo si giocheranno la vittoria finale e quelle costrette a passare dallo spareggio. Barbara D’Urso e Andrea Delogu sono state le prime a conquistare l’accesso diretto alla finale. Successivamente hanno staccato il pass anche Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini. Serata più complessa, invece, per Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical, rimasti in bilico. Magnini apre la gara con un tango impegnativo. Tivvusia.com
