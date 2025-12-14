Ballando con le stelle 2025 nessun eliminato | la classifica della seconda semifinale e chi sono i finalisti

Nella seconda semifinale di Ballando con le stelle 2025 sono stati scelti i finalisti, con Paolo Belli, Martina Colombari e Rosa Chemical che si sono giocati l’accesso alla finale nello spareggio. Ecco la classifica e i nomi dei concorrenti che si contendono il titolo nella prossima fase del talent show.

Sono stati eletti i finalisti di Ballando con le stelle 2025. Allo spareggio sono finiti Paolo Belli, Martina Colombari e Rosa Chemical. Hanno già avuto accesso diretto alla finale, invece, Barbara d'Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Francesca Fialdini e Andrea Delogu.

Il Samba di Martina Colombari e Luca Favilla - Ballando con le stelle 22/11/2025

