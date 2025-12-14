Ballando con le Stelle 13 dicembre | la classifica chi va in finale
Ballando con le Stelle, 13 dicembre: la classifica che ha fatto battere il cuore al ritmo di un cha cha cha. Sì va verso la finale. Il 13 dicembre non è stato solo un venerdì sera qualsiasi. È stato uno di quei momenti in cui Ballando con le stelle smette di essere un programma televisivo e diventa un piccolo romanzo collettivo, scritto a colpi di passi sbagliati, sguardi intensi e standing ovation improvvise. La classifica della serata, più che una semplice graduatoria, è sembrata la fotografia emotiva di un’intera edizione. Leggi anche Sanremo, arriverà Francesca Fialdini? Lei interviene In cima, come spesso accade nelle notti che contano davvero, non c’è stato solo il punteggio. 361magazine.com
Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini impressionante (8), Andrea Delogu commuove (8) e la strana arringa della Lucarelli (5) - Promossi e bocciati e top e flop della dodicesima puntata dello storico dance show guidato da Milly Carlucci andata in onda ieri 13 dicembre su Rai 1. libero.it
Ballando con le stelle 13 dicembre: chi ha vinto e i finalisti - La semifinale di Ballando con le stelle del 13 dicembre: chi sono i finalisti, chi va allo spareggio e come sarà la finale del 20 dicembre su Rai 1. lifestyleblog.it
“Mi stavi facendo male con questa ca**o di mano, ero sveglia”. Cosa è successo tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca dietro le quinte di Ballando con le stelle - facebook.com facebook
C'è solo un nome da votare stasera. The best is: FABIO FOGNINI Ballando con le Stelle #Semifinale @fabiofogna x.com
Ballando con le stelle 2025 - chi sono i finalisti: eliminati di sabato 13 dicembre