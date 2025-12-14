Babbo Natale può tornare | ecco la nuova casa

Babbo Natale torna a vivere nella sua nuova casa, dopo l'incendio doloso che aveva distrutto la precedente. Due imprese hanno donato la struttura, permettendo a Babbo Natale di riprendere il suo ruolo e portare gioia. La rinascita della casetta rappresenta un segnale di speranza e solidarietà per tutta la comunità.

Babbo Natale ha di nuovo una casa. Dopo l’incendio doloso di mercoledì sera, due imprese hanno infatti donato la nuova casetta. Arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, in piazza Duca d’Aosta a Scandiano, in sostituzione della struttura di proprietà del centro sociale anziani ‘La Rocca’ distrutta 48 ore prima dal rogo. La casetta era stata allestita nell’ambito delle iniziative natalizie scandianesi. L’amministrazione comunale, subito dopo il deplorevole gesto, si è attivata per garantire lo svolgimento del programma di eventi già previsto per il fine settimana pre-natalizio, contattando una ditta del territorio per individuare una soluzione rapida e rendendosi disponibile a sostenere la sostituzione della casetta distrutta dalle fiamme. Ilrestodelcarlino.it Natale senza Babbo, la crisi del maschio panciuto mette a rischio i regali: Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann per famiglie - Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, “a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) - comingsoon.it Natale senza Babbo, recensione: se le Feste le salvano le donne (forse) - Dopo il riuscito Elf Me con Lillo protagonista e Mainetti alla sceneggiatura, Prime Video ci riprova, mettendo in crisi il Babbo Natale di Alessandro Gassmann, così da precisare che il Natale non è ... movieplayer.it Quartu tra Panda, Babbo Natale e Supereroi: il Natale prende vita per grandi e piccoli x.com Babbo Natale, prima che diventasse vecchietto, è stato bambino. Davvero? Ma dove è nato? Com'era la sua mamma? Venite a scoprirlo domani! ???? ???????? ???????????? ???? ?????????? ???????????? di e con Marcella Vaccarino regia Gisella Vitrano scene Giuseppe S - facebook.com facebook © Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale può tornare: ecco la nuova casa