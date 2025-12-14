Babbo Bikers breve stop alla partenza poi il via al giro solidale

Durante il Giro Solidale sul Sentierone, un imprevisto ha coinvolto una moto in prima fila, investendo la presidente di «Autismo è…». L'evento, organizzato da Babbo Bikers, rappresenta un momento di solidarietà e integrazione, ma l'incidente ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche.

SUL SENTIERONE. Una moto in prima fila è scattata al momento della partenza davanti al Teatro Donizetti investendo la presidente di «Autismo è.». Dopo i soccorsi, il giro solidale è iniziato regolarmente.

BABBO BIKERS in festa oggi a Bergamo . Organizzata da Autismo è ...Onlus e dal Moto Club Scuderia Norelli oltre 250 partecipanti in una splendida giornata di sole .