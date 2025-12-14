Baba Vanga profezia inquietante per il 2026 | cosa succederà

Baba Vanga, celebre veggente cieca bulgara, torna al centro dell’attenzione con una previsione inquietante per il 2026. Le sue profezie, spesso avvolte nel mistero, suscitano curiosità e timore tra chi cerca di interpretare i segnali del futuro. In questo articolo, analizzeremo le sue predizioni e il loro possibile impatto sugli eventi a venire.

Baba Vanga, la veggente cieca bulgara, continua a riaffiorare nel dibattito pubblico come un’eco lontana che torna a farsi sentire nei momenti di maggiore incertezza. Non è solo una questione di superstizione o folklore: ogni volta che il calendario si avvicina a una data considerata “critica”, le sue profezie tornano a circolare, rilanciate dai social e rilette alla luce dell’attualità. Oggi quel punto sull’orizzonte è il 2026, un anno che, secondo molte interpretazioni, segnerebbe una svolta profonda. Il fascino sta tutto lì: frasi oscure, immagini inquietanti e un futuro che sembra già carico di tensioni. Tvzap.it

