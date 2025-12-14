Avis quasi un secolo di donazioni | Sia patrimonio immateriale Unesco

Avis celebra i suoi 90 anni di attività, sottolineando l'importanza del volontariato come patrimonio immateriale. Cristiano Bendin, caposervizio de ’il Resto del Carlino’, ha proposto di riconoscere ufficialmente questa attività come patrimonio UNESCO, in occasione di un evento a Pomposa che ha coinvolto la comunità provinciale.

CODIGORO "Riconoscere come patrimonio immateriale Unesco il volontariato e l’attività di Avis". É la proposta del caposervizio de ’il Resto del Carlino’ Cristiano Bendin alla fine dell’iniziativa di ieri a Pomposa per celebrare i 90 anni di Avis a livello provinciale. Il riconoscimento nei confronti di questa associazione di volontariato – come proposto dal giornalista – potrebbe partire dalla cattedra Unesco di Unife. Nonostante il quasi secolo di vita, l’associazione dei donatori di sangue, ha dimostrato di guardare sempre più al futuro, attraverso la sua capacità aggregativa e di inclusione sociale molto importanti per la vita delle persone. Ilrestodelcarlino.it

