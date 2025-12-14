Avellino la città dei cappelli appesi e il Centro che nessuno voleva aprire
Avellino si prepara ad accogliere con entusiasmo il nuovo Centro per l’Autismo, un progetto atteso da tempo. La sua apertura promette di offrire supporto e servizi fondamentali, attirando l’attenzione di molte famiglie e cittadini. Domani, la cerimonia si svolgerà a Valle, dove si prevede una grande presenza di persone interessate a conoscere questa importante iniziativa.
C’è da scommetterci: domani, a Valle, il Centro per l’Autismo sarà circondato da una folla improvvisa di padri nobili, madri premurose e cugini alla lontana del merito. Gente che, fino a ieri, non distingueva un progetto esecutivo da una lista della spesa, ma che adesso scopre una vocazione. Avellinotoday.it
Avellino batte Perugia 3-1: biancorossi appesi a un filo per la salvezza - Dovrà aspettare l’ultima giornata per ottenere il traguardo della salvezza. lanazione.it
Alla Citta’ Ospedaliera di Avellino torna l’appuntamento con gli alberi della prevenzione e la raccolta fondi “Sette passi per il sorriso – Natale 2025” #personeesociale #avellino #prevenzione #prevenzionesalute #autismo #natale2025staarrivando - facebook.com facebook