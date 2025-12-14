Avbelj tris al Prealpi Master Show

Lo sloveno Avbelj si impone al Prealpi Master Show, conquistando la sua terza vittoria in carriera nella prestigiosa gara trevigiana. Sul podio, insieme a lui, Giovanni Trentin e Simone Romagna completano un risultato di rilievo per questa competizione. La competizione si conferma un appuntamento di riferimento nel panorama ciclistico locale.

Lo sloveno centra la terza vittoria in carriera nella gara trevigiana precedendo Giovanni Trentin, Simone Romagna sul podio. Così come già accaduto nel 2022 e nella passata edizione, il Prealpi Master Show organizzato dal Motoring Club ha registrato il successo, anzi il vero e proprio dominio, dell’equipaggio formato da Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, al . Tuttorally.news

26° Prealpi Master Show: dominano Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA ( TV) – L’avvio del 26° Prealpi Master Show ha subito mostrato chi aveva le idee più chiare. nordest24.it