Autovelox annullate altre due sanzioni | Mancava l' omologazione Ma il cittadino deve pagare per il ricorso

Due verbali di multa per eccesso di velocità emessi dal Comune di Ferrara con autovelox sono stati annullati dal giudice di pace, che ha rilevato l'assenza di omologazione della strumentazione. Nonostante ciò, il cittadino ha dovuto comunque sostenere le spese per il ricorso, evidenziando le complicazioni legate alle contestazioni di sanzioni autovelox.

Due verbali per eccesso di velocità elevati dal Comune di Ferrara con la strumentazione autovelox sono stati annullati dal giudice di pace della città estense Roberto Falghera, che ha accolto le opposizioni presentate da un automobilista iscritto all’associazione Altvelox. Al centro delle. Ferraratoday.it Autovelox ancora nel mirino. Due multe annullate dai giudici - Cesenatico, l’impianto sull’Adriatica è stato ’validato’ da Prefettura e Ministero degli Interni ma nelle recenti sentenze viene contestata ancora una volta la mancanza di omologazione. msn.com

Autovelox non censiti: multe annullabili. Ecco come non pagare - Il nuovo censimento nazionale degli autovelox rivoluziona le sanzioni stradali: solo i dispositivi registrati sul portale del MIT saranno validi dal 30 novembre. panorama.it

Leggi su Tgr Abruzzo Autovelox Campli, multe annullate Illegittime tutte le multe elevate dell’autovelox di Piancarani. Accolti i numerosi ricorsi dei cittadini. Botta e risposta tra sindaco e Presidente della Provincia di Teramo che gestisce l’autovelox - facebook.com facebook

