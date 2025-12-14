Autovelox annullate altre due sanzioni | Mancava l' omologazione Ma il cittadino deve pagare per il ricorso

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due verbali di multa per eccesso di velocità emessi dal Comune di Ferrara con autovelox sono stati annullati dal giudice di pace, che ha rilevato l'assenza di omologazione della strumentazione. Nonostante ciò, il cittadino ha dovuto comunque sostenere le spese per il ricorso, evidenziando le complicazioni legate alle contestazioni di sanzioni autovelox.

Due verbali per eccesso di velocità elevati dal Comune di Ferrara con la strumentazione autovelox sono stati annullati dal giudice di pace della città estense Roberto Falghera, che ha accolto le opposizioni presentate da un automobilista iscritto all’associazione Altvelox. Al centro delle. Ferraratoday.it

autovelox annullate due sanzioniAutovelox ancora nel mirino. Due multe annullate dai giudici - Cesenatico, l’impianto sull’Adriatica è stato ’validato’ da Prefettura e Ministero degli Interni ma nelle recenti sentenze viene contestata ancora una volta la mancanza di omologazione. msn.com

Autovelox non censiti: multe annullabili. Ecco come non pagare - Il nuovo censimento nazionale degli autovelox rivoluziona le sanzioni stradali: solo i dispositivi registrati sul portale del MIT saranno validi dal 30 novembre. panorama.it

autovelox annullate altre due sanzioni mancava l omologazione ma il cittadino deve pagare per il ricorso

© Ferraratoday.it - Autovelox, annullate altre due sanzioni: "Mancava l'omologazione. Ma il cittadino deve pagare per il ricorso"

AUTOVELOX non omologato: la MULTA è valida o no? | Avv. Angelo Greco

Video AUTOVELOX non omologato: la MULTA è valida o no? | Avv. Angelo Greco