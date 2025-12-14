autovelox a roma da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale isacco newton

Da domani, lunedì 15 dicembre, entreranno in funzione nuovi autovelox fissi a Roma, specificamente sulla tangenziale est e su viale Isacco Newton. Questi dispositivi mirano a migliorare la sicurezza stradale e a monitorare più efficacemente la velocità dei veicoli nelle aree interessate.

