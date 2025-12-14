Autovelox a Roma da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale Isacco Newton

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, lunedì 15 dicembre, entreranno in funzione nuovi autovelox fissi a Roma, specificamente sulla tangenziale est e su viale Isacco Newton. Questi dispositivi mirano a migliorare la sicurezza stradale e a monitorare più efficacemente la velocità dei veicoli nelle aree interessate.

Saranno accesi domani, lunedì 15 dicembre, i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su viale Isacco Newton. Dopo un periodo di prova, gli occhi elettronici inizieranno a elevare sanzioni agli automobilisti che non rispetteranno i limiti di velocità.Velox accesi a. Romatoday.it

autovelox roma domani attiviSciopero mezzi oggi a Roma: metro e bus Atac saranno coinvolti? - Domani, 12 dicembre, Roma affronta uno sciopero generale Cgil: treni e bus Cotral a rischio, garantite solo le fasce essenziali. msn.com

Roma, dal Foro Italico alla via del Mare: la mappa dei nuovi autovelox attivi dal 2026 - Poi si procederà all'installazione e, nei primi mesi del 2026, i nuovi occhi elettronici si apriranno per rilevare, e sanzionare, i superamenti dei ... tg24.sky.it

autovelox a roma da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale isacco newton

© Romatoday.it - Autovelox a Roma, da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale Isacco Newton

AUTOVELOX: TRUCCO per NON PAGARE la multa | Avv. Angelo Greco #shorts

Video AUTOVELOX: TRUCCO per NON PAGARE la multa | Avv. Angelo Greco #shorts