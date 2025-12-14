Autovelox a Roma da domani attivi quelli sulla tangenziale est e viale Isacco Newton
Da domani, lunedì 15 dicembre, entreranno in funzione nuovi autovelox fissi a Roma, specificamente sulla tangenziale est e su viale Isacco Newton. Questi dispositivi mirano a migliorare la sicurezza stradale e a monitorare più efficacemente la velocità dei veicoli nelle aree interessate.
Saranno accesi domani, lunedì 15 dicembre, i velox fissi per il rilievo della velocità sulla tangenziale est e su viale Isacco Newton. Dopo un periodo di prova, gli occhi elettronici inizieranno a elevare sanzioni agli automobilisti che non rispetteranno i limiti di velocità.
