Autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma | i primi risultati

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma, l'operaio di 29 anni deceduto nell'incidente dell'elicottero avvenuto il 4 dicembre sui monti di Lanzada, in Valmalenco. Le indagini mirano a chiarire le cause della tragica perdita e a ricostruire le circostanze dell'incidente.

Sono emersi i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Tommaso Diaz Ledesma, l'operaio 29enne di Valmadrera morto nell'incidente dell'elicottero precipitato lo scorso 4 dicembre sui monti di Lanzada, in Valmalenco. L'esame condotto dall'anatomopatologo Luca Tajana dell'università di. Leccotoday.it

