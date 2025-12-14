Autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma | i primi risultati
Sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma, l'operaio di 29 anni deceduto nell'incidente dell'elicottero avvenuto il 4 dicembre sui monti di Lanzada, in Valmalenco. Le indagini mirano a chiarire le cause della tragica perdita e a ricostruire le circostanze dell'incidente.
Sono emersi i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Tommaso Diaz Ledesma, l'operaio 29enne di Valmadrera morto nell'incidente dell'elicottero precipitato lo scorso 4 dicembre sui monti di Lanzada, in Valmalenco. L'esame condotto dall'anatomopatologo Luca Tajana dell'università di. Leccotoday.it
Autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma: i primi risultati - Sono emersi i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Tommaso Diaz Ledesma, l'operaio 29enne di Valmadrera morto nell'incidente dell'elicottero precipitato lo scorso 4 dicembre sui monti d ... leccotoday.it
L’incidente in elicottero a Lanzada: sul corpo di Thomas Ledesma traumi da precipitazione - Eseguita l’autopsia sul giovane operaio di 29 anni, vittima della tragedia in Valmalenco. ilgiorno.it
"Mi sono voltato, e poco distante, steso a terra, c'era il corpo di mia sorella, con un asciugamano, una specie di foulard sul viso, un dettaglio insolito dato che lo indossava abitualmente solo al collo" Il fratello aveva chiesto l'autopsia di urgenza per conoscere le - facebook.com facebook
Gli sviluppi sul giallo di Torri Dall'autopsia sul corpo di Diana Canevarolo emergono lesioni non compatibili con una caduta. Si indaga per omicidio sulla morte della 49enne trovata esanime nel cortile di casa a Torri di Quartesolo. x.com