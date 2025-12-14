Autopsia sul corpo di Tommaso Ledesma | i primi risultati
Sono stati resi noti i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Tommaso Diaz Ledesma, l'operaio di 29 anni deceduto nell'incidente dell'elicottero avvenuto il 4 dicembre sui monti di Lanzada, in Valmalenco.
