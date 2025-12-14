Autonoma nelle pr | Così non per scelta L’incidente e la beffa

Anna Romanelli, autrice e professionista nel settore delle pubbliche relazioni, si confronta con una svolta inattesa nella sua carriera. La sua vita lavorativa si divide tra il passato da dipendente in un’agenzia di Milano e le sfide di un percorso autonomo, segnato da un incidente e da imprevisti che hanno influito profondamente sul suo cammino.

La vita professionale di Anna Romanelli si divide in due. Prima il lavoro, come dipendente, in un'agenzia pubblicitaria milanese. Poi la perdita del posto, per il fallimento dell'impresa, e il coraggio di reinventarsi come partita Iva. Qual è, attualmente, il suo impiego? "Lavoro per una multinazionale, inquadrata come consulente, e mi occupo di pubbliche relazioni e comunicazione. I problemi legati alla mia condizione di partita Iva si stanno manifestando, ancora una volta, in questi giorni". Perché? "Sono reduce da un grave incidente stradale: un'auto mi ha investita mentre attraversavo la strada sulle strisce.