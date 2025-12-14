L’autobiografia di una Gintoneria svela le sfide e le contraddizioni di una realtà che riflette le miserie finanziarie e morali di un’intera nazione. Attraverso le vicende di Davide Lacerenza e Stefania Nobile, il racconto diventa un quadro emblematico di un’Italia in trasformazione, tra speranze, difficoltà e desideri di rinascita.

Scomodare Gobetti per commentare le miserie finanziarie e morali di Davide Lacerenza e Stefania Nobile è forse troppo (per Gobetti), eppure c’è molto di autobiografia di una nazione nelle vicende della Gintoneria. Tralasciando il capitolo giudiziario, che in ogni caso tra prostituzione e spaccio è alquanto rilevante, colpisce la strafottenza del lusso ostentato, in aperto e dichiarato sfregio “ai poveri”, con tanto di scene plateali di banconote gettate a terra. C’è modo e modo di essere ricchi e questo, non esattamente il più elegante, sembra piuttosto in voga ultimamente. Così come quello di sottopagare i dipendenti, perché chi è ricco deve diventare sempre più ricco e deve farlo anche sulle spalle di chi lavora per lui. Ilgiorno.it

