Auto in fiamme e feriti Caos in Italia follia nelle strade

Una serata di caos e tensione scuote Genova: auto in fiamme, feriti e scene di panico nelle strade. Un evento che ha segnato profondamente la città, creando un’atmosfera di paura e confusione lontana dalla calma abituale, lasciando un ricordo indelebile tra i cittadini.

Una serata da brividi, quella che Genova non dimenticherà facilmente. Attimi di pura tensione, urla, fumo nell’aria: qualcosa di molto diverso dalla classica atmosfera pre-partita. Nessuno poteva immaginare che il calcio avrebbe lasciato spazio a una vera e propria scena da film. Quello che doveva essere il grande appuntamento di Marassi si è trasformato in un incubo, con le strade della città invase da tifosi pronti allo scontro. Le forze dell’ordine, già in allerta, si sono trovate a fronteggiare una vera emergenza: il clima era rovente già ore prima del fischio d’inizio. Fumogeni, oggetti e paura: la città sotto assedio. Caffeinamagazine.it Scontri a Genova con interisti, due feriti, auto in fiamme - Disordini fuori dal Ferraris, a Genova, un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter. iltempo.it

