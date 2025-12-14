Australia Trump | Attacco antisemita lodo il coraggioso che ha salvato tante vite

L'ex presidente Donald Trump ha commentato l'attacco avvenuto a Bondi Beach, definendolo un atto antisemita. Durante una cerimonia natalizia alla Casa Bianca, Trump ha espresso il suo apprezzamento per chi ha salvato vite e ha condannato la violenza che ha causato 11 morti e numerosi feriti.

Donald Trump ha definito l'attacco di Bondi Beach "un attacco interamente antisemita". "E' stato un attacco terribile, 11 morti, 29 feriti gravi, ed è stato ovviamente un attacco antisemita", ha detto parlando durante una cerimonia per Natale alla Casa Bianca. Il presidente hga anche lodato l'uomo "molto coraggioso" che ha bloccato uno degli attentatori. Il presidente americano ha poi espresso la sua solidarietà "all'Australia, al primo ministro, a tutti che noi conosciamo così bene e con cui abbiamo un grande rapporto, c'e' una situazione terribile lì da loro". Trump ha poi lodato "l'uomo molto, molto coraggioso che è andato e attaccato frontalmente uno degli sparatori e ha salvato molte vite.

