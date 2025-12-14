Australia Tajani | Attacco frutto di campagna antisemita attentati deleteri per processo di pace

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha condannato l'attacco a Sydney, attribuendolo a una campagna antisemita, e ha sottolineato come tali episodi siano dannosi per il processo di pace nella regione. Tajani ha precisato che le vittime innocenti non devono essere associate ai conflitti in Cisgiordania e Gaza, evidenziando la necessità di distinguere tra atti di odio e tensioni geopolitiche.

"Certamente è frutto di una campagna antisemita quello che è successo a Sydney, queste povere vittime non hanno nulla a che vedere con quello che accade in Cisgiordania o a Gaza durante questi giorni travagliati e mesi complicati". Lo ha detto iul ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni dello speciale "Diario del Giorno" in onda su Rete Quattro, sottolineando "bisogna sempre lavorare molto con la diplomazia e cercare di mantenere la calma perché attentati come questi certamente non fanno bene al percorso di pace al quale si sta faticosamente lavorando". "Si sta andando verso una seconda fase con una situazione di tregua molto debole, quindi tutto ciò che si può fare per rafforzarla va fatta e certamente attentati come questo sono deleteri", ha aggiunto il ministro, sottolineando che "dobbiamo far sì che non ci siano reazioni perché il rischio è che l'attentato possa essere stato orchestrato come il 7 ottobre per avere una reazione dura da parte di Israele proprio nel momento in cui si stava passando dalla prima alla seconda fase del cessate il fuoco. Iltempo.it

