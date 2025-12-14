Australia | strage alla celebrazione ebraica almeno dieci morti

Una tragedia ha colpito Sydney durante una celebrazione ebraica di Hanukkah, trasformando un evento festivo in una sparatoria di massa. Almeno dieci persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite, suscitando shock e dolore nella comunità locale e oltre.

Una celebrazione religiosa trasformata in un bagno di sangue. Almeno dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta a Sydney, in Australia, durante un evento pubblico dedicato alla festa ebraica di Hanukkah. L’attacco si è verificato a Bondi Beach, una delle spiagge più note del Paese, nel corso di una manifestazione che aveva richiamato circa duemila partecipanti. L’evento, intitolato « Chanukkah in riva al mare », si svolgeva all’aperto nei pressi di un parco giochi ed era stato concepito come un momento di festa e condivisione aperto a persone di tutte le età. Panorama.it Sydney, sparatoria alla celebrazione ebraica di Hanukkah: ci sono delle vittime - Dopo la sparatoria negli Stati Uniti, alla Brown University di Providence, dall'altra parte del mondo, ce n'è stata un'altra, altrettanto scioccante: in Australia, a Sydney, hanno sparato sulla festa ... vanityfair.it

Australia, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la "Festa delle Luci" ... lapresse.it

