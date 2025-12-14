Australia spari sulla folla a Bondi Beach | le immagini dal luogo della tragedia

Una sparatoria ha scosso Bondi Beach, a Sydney, provocando panico tra i presenti. La polizia ha intercettato e fermato due sospetti, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente. Le immagini dal luogo mostrano l'area sotto choc per quanto accaduto.

Tragedia a Bondi Beach, Sydney, dove è avvenuta una sparatoria. La polizia ha fatto sapere di aver fermato due sospetti. Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la “Festa delle Luci” ebraica, alla quale stavano prendendo parte circa 2.000 persone. “Le scene a Bondi sono scioccanti e angoscianti. Polizia e soccorritori sono sul posto per salvare vite. I miei pensieri sono con ogni persona coinvolta”, ha affermato il premier australiano Anthony Albanese. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

