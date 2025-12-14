Australia spari durante una celebrazione ebraica a Bondi Beach

Durante una celebrazione ebraica a Bondi Beach, Sydney, si sono verificati degli spari, causando almeno una vittima secondo le prime informazioni ufficiali. L'episodio ha sconvolto la comunità locale e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Un attentato Bondi Beach, nella fascia orientale di Sydney, ha provocato almeno una vittima secondo il primo bilancio ufficiale diffuso dalle autorità. L’episodio si è verificato mentre erano in corso le celebrazioni per la festività ebraica dell’ Hanukkah. I feriti sarebbero almeno 13, tutti trasportati in ospedale in gravi condizioni. Le forze di sicurezza hanno confermato il fermo di due persone; una di queste, secondo quanto riferito, sarebbe morta durante un conflitto a fuoco con la polizia. L’intervento è scattato intorno alle 18.40 ora locale, quando in Italia erano le 8.40 del mattino. La comunità ebraica di Sydney ha però indicato un numero più alto di vittime, parlando di almeno tre morti. Lettera43.it Sydney, spari a Bondi Beach durante le celebrazioni di Hanukkah: "Ci sono molti morti" - Sparatoria a Bondi Beach durante celebrazioni Hanukkah: morti, feriti e arresti. msn.com

Australia, spari durante una celebrazione ebraica a Bondi Beach - Un attentato Bondi Beach, nella fascia orientale di Sydney, ha provocato almeno una vittima secondo il primo bilancio ufficiale diffuso dalle autorità.

Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney

