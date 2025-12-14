Australia sparatoria tra la folla a Bondi Beach | Ci sono morti e feriti

Una sparatoria si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più celebri di Sydney, provocando morti e feriti. Testimoni riferiscono che l'incidente sarebbe avvenuto durante un festeggiamento ebraico in corso nella zona. La tragedia ha scosso la comunità locale e attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza dell'area.

Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti». Xml2.corriere.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. leggo.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti» ... msn.com

La storia di una novella sposa e l'aiuto della community della piattaforma nata 20 anni fa. Che ha deciso di contestare il blocco dei social media in Australia: noi siamo diversi - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti»

Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite

Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite