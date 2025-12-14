Australia sparatoria in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica

Durante una festa ebraica a Bondi Beach, Sydney, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un attentatore armato. La polizia del Nuovo Galles del Sud è intervenuta prontamente per gestire la situazione, che ha generato preoccupazione tra i presenti. L’incidente è ancora in fase di approfondimento, mentre le autorità indagano sulle circostanze e sui motivi dell’attacco.

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona. "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo". Secondo quanto riportano altri media nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo. Ilgiornale.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. leggo.it

Australia, sparatoria a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti» ... msn.com

La storia di una novella sposa e l'aiuto della community della piattaforma nata 20 anni fa. Che ha deciso di contestare il blocco dei social media in Australia: noi siamo diversi - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - Australia, sparatoria in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica

Australia, nave alla deriva a sud di Sydney: equipaggio salvato grazie all’elicottero

Video Australia, nave alla deriva a sud di Sydney: equipaggio salvato grazie all’elicottero Video Australia, nave alla deriva a sud di Sydney: equipaggio salvato grazie all’elicottero