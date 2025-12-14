Australia sparatoria in spiaggia a Sydney durante festa Hanukkah | almeno 3 morti

Una sparatoria ha colpito Bondi Beach, a Sydney, durante una festa di Hanukkah, causando almeno tre vittime. L'incidente ha interrotto una celebrazione familiare, suscitando shock e preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sull'evento e sui motivi dietro l'accaduto.

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono state uccise a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, dove una sparatoria ha interrotto una celebrazione di Hanukkah. Secondo quanto riferito dalla comunità ebraica locale, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco tra i partecipanti. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato di essere intervenuta per quella . Periodicodaily.com Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Australia, sparatoria a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti» ... msn.com

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

