Australia sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah Almeno 3 morti

Durante la festa ebraica di Hanukkah a Sydney, si è verificata una sparatoria di massa a Bondi Beach. L'incidente, avvenuto il 14 dicembre 2025, ha provocato almeno tre vittime. La città è sotto shock mentre le forze dell'ordine indagano sull'accaduto e cercano di chiarire le dinamiche dell'evento.

Sidney, 14 dicembre 2025 – È in corso una sparatoria a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. Secondo quanto si apprende, almeno tre persone sono state uccise durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco sui partecipanti. Lo afferma la comunità ebraica di Sydney. In un post su X la polizia ha definito l'accaduto un “episodio in corso”, esortando la popolazione a evitare la zona. “Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo ”, fanno sapere le forze dell’ordine. Secondo quanto riportano altri media, nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Quotidiano.net Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Australia, sparatoria di massa a Sydney durante la festa ebraica di Hannukah. Almeno 3 morti - Alcuni uomini hanno aperto il fuoco sui partecipanti alle celebrazioni. msn.com

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

