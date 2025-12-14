Australia sparatoria di massa a Bondi Beach a Sydney

Una sparatoria di massa si è verificata a Bondi Beach, una delle spiagge più popolari di Sydney, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza nella periferia orientale della città. Le autorità del Nuovo Galles del Sud sono intervenute rapidamente in risposta alle segnalazioni, evidenziando la gravità dell'incidente e l'allarme per la comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme sicurezza nella periferia orientale della città. Le autorità del Nuovo Galles del Sud sono intervenute a seguito di segnalazioni riguardanti una sparatoria di massa a Bondi Beach, una delle aree più frequentate della periferia orientale di Sydney. L’episodio, secondo quanto riferito dai media locali, è ancora in corso. L’intervento della polizia e l’appello ai cittadini. La notizia è stata diffusa inizialmente da ABC News. In un messaggio pubblicato sui social, la polizia ha descritto la situazione come un “episodio in corso”, invitando la popolazione a tenersi lontana dalla zona. Dayitalianews.com Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Media, in Australia sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. ansa.it

++ Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney ++ x.com

La storia di una novella sposa e l'aiuto della community della piattaforma nata 20 anni fa. Che ha deciso di contestare il blocco dei social media in Australia: noi siamo diversi - facebook.com facebook

© Dayitalianews.com - Australia, sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney

Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite

Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite Video Sparatoria a Sidney, un morto e diverse persone ferite