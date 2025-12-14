Australia sparatoria a Bondi Beach | il racconto dei testimoni
Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, Sydney, causando grande shock tra i presenti. La polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a neutralizzare gli assalitori, che sono stati successivamente uccisi. La dinamica dell'incidente e le testimonianze dei testimoni sono al centro dell'attenzione mentre si cercano di fare luce sull'accaduto.
Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, Sydney. I media australiani hanno fatto sapere che gli attentatori sono stati uccisi dalla polizia. La sparatoria è avvenuta durante la celebrazione ebraica di Hannukah, alla quale stavano partecipando circa 2.000 persone. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 morti e 29 feriti. “Stavo tenendo in braccio il figlio di qualcuno perché stava urlando, stavo salvando questo bambino”, ha detto una donna che si trovava sulla spiaggia al momento della tragedia. “Tutti correvano e due poliziotti erano distesi a terra accanto a me. Sono caduto e mi sanguinava la mano”, ha raccontato un uomo. Lapresse.it
