Australia sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah

Durante la celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, si è verificata una sparatoria che ha scosso l'intera comunità. L'incidente, avvenuto nel contesto di una delle tradizioni più importanti dell'ebraismo, ha suscitato grande preoccupazione e attenzione mediatica a livello nazionale.

Sparatoria a Bondi Beach, la spiaggia più famosa di Sydney e d’ Australia. Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la “Festa delle Luci” ebraica. La polizia ha fatto sapere di aver fermato due sospetti e ha esortato le persone a evitare l’area. “Siamo sotto shock. C’erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah, accendendo insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in massima allerta”, ha detto Jeremy Leibler, presidente della Zionist Federation of Australia. Le immagini della sparatoria sono state diffuse su X dall’ Australian Jewish Association. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Australia, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - Il fuoco è stato aperto durante la celebrazione di Hanukkah, la "Festa delle Luci" ... lapresse.it

Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney.

Media: in Australia sparatoria a Bondi Beach, a Sydney

