Australia sparatoria a Bondi Beach | Ci sono morti e feriti Fermati due sospetti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, si è verificata una sparatoria durante una festa ebraica, causando morti e feriti. La polizia ha fermato due sospetti in relazione all'incidente, che ha suscitato shock e preoccupazione nella comunità locale e internazionale.

L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze gli spari durante  la celebrazione di una festa ebraica. Xml2.corriere.it

australia sparatoria bondi beachSydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

australia sparatoria bondi beachAustralia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: "Ci sono morti e feriti" - Sparatoria in una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico ... rainews.it

australia sparatoria a bondi beach ci sono morti e feriti fermati due sospetti

© Xml2.corriere.it - Australia, sparatoria a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti». Fermati due sospetti

Shooting Outside Nightclub in Australia’s Melbourne Leaves Several Injured

Video Shooting Outside Nightclub in Australia’s Melbourne Leaves Several Injured