**Australia | polizia conferma ' ebrei obiettivo sparatoria Bondi Beach' **

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che la comunità ebraica di Sydney è stata presa di mira nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach. L'evento, che ha suscitato preoccupazione e attenzione internazionale, rappresenta un grave episodio di violenza contro una comunità specifica nella città australiana.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato, in conferenza stampa, che la comunità ebraica di Sydney era l'obiettivo della sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach. Prima della conferenza stampa, secondo quanto riferito da alcune fonti a Sky News, la polizia ha fatto irruzione in un'abitazione nella zona occidentale di Sydney. Gli agenti hanno anche esaminato "diversi oggetti sospetti trovati nelle vicinanze" di Bondi Beach. Iltempo.it Attacco terroristico in una festa ebraica in Australia, oltre 10 morti e 60 feriti - Sparatoria a Bondi Beach durante Hanukkah: almeno 10 morti e 60 feriti. blogsicilia.it La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook © Iltempo.it - **Australia: polizia conferma, 'ebrei obiettivo sparatoria Bondi Beach'**

