Australia | polizia conferma ' ebrei obiettivo sparatoria Bondi Beach' **

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che la comunità ebraica di Sydney è stata presa di mira nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach. L'evento, che ha suscitato preoccupazione e attenzione internazionale, rappresenta un grave episodio di violenza contro una comunità specifica nella città australiana.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato, in conferenza stampa, che la comunità ebraica di Sydney era l'obiettivo della sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach. Prima della conferenza stampa, secondo quanto riferito da alcune fonti a Sky News, la polizia ha fatto irruzione in un'abitazione nella zona occidentale di Sydney. Gli agenti hanno anche esaminato "diversi oggetti sospetti trovati nelle vicinanze" di Bondi Beach. Iltempo.it

