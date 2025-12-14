**Australia | polizia conferma 10 morti tra cui un attentatore**

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato almeno dieci vittime, tra cui uno degli attentatori, in seguito alla sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach, Sydney. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e le cause dell'evento.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che almeno dieci persone sono morte, tra cui uno dei due attentatori, in seguito alla sparatoria di massa a Bondi Beach, a Sydney in Australia. Il secondo attentatore è in custodia ed è ferito, ha aggiunto la polizia. Sono invece 12 le persone rimaste ferite, tra cui due agenti, ha precisato la polizia. La zona è stata isolata e sono in corso operazioni di bonifica per verificare l'eventuale presenza di ordigni esplosivi. Iltempo.it

**Australia: media, almeno 10 morti in sparatoria Bondi Beach** - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. iltempo.it

australia polizia conferma 10 morti tra cui un attentatore

© Iltempo.it - **Australia: polizia conferma 10 morti tra cui un attentatore**

La Ragazza Incinta PARTORISCE

Video La Ragazza Incinta PARTORISCE