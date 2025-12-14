**Australia | polizia 12 morti e 29 feriti è stato attacco terroristico**

Un grave attacco terroristico si è verificato a Bondi Beach, Sydney, provocando almeno 12 morti e 29 feriti. La polizia ha confermato l'incidente come un atto di natura terroristica, scatenando shock e preoccupazione a livello nazionale e internazionale. Le autorità stanno attualmente indagando sulle circostanze dell'attacco.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - E' salito ad almeno 12 persone uccise e 29 ferite il bilancio della sparatoria a Bondi Beach a Sydney, in Australia. Lo ha confermato il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon, nel corso di una conferenza stampa. Lanyon ha aggiunto che si è trattato di un attacco terroristico. Iltempo.it **Australia: polizia, 12 morti e 29 feriti, è stato attacco terroristico** - E' salito ad almeno 12 persone uccise e 29 ferite il bilancio della sparatoria a Bondi Beach a Sydney, in Australia. iltempo.it Sparatoria Sydney a Bondi Beach su festa ebraica Hanukkah/ Attentato Australia: almeno 12 morti, killer uccis - Attentato Australia, sparatoria durante l'Hanukkah celebrato sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney: almeno 12 morti, più di 20 feriti. ilsussidiario.net

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

© Iltempo.it - **Australia: polizia, 12 morti e 29 feriti, è stato attacco terroristico**

Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti

Video Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti Video Sydney, sparatoria a Bondi Beach: diversi morti e feriti