Australia Netanyahu striglia Albanese | La sua politica ha alimentato l’antisemitismo

Il primo ministro israeliano Netanyahu critica il governo australiano guidato da Albanese, accusandolo di aver contribuito alla crescita dell’antisemitismo nel paese. Secondo Netanyahu, il riconoscimento della Palestina e gli slogan contro Israele avrebbero alimentato una forte ondata di sentimenti antisemiti in Australia.

