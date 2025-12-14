Australia Netanyahu | Sostituire la debolezza con l' azione contro l' antisemitismo

Dopo l’attacco terroristico a Sydney durante Hanukkah, il primo ministro Netanyahu ha criticato l’Australia, affermando che la sua nazione deve passare dalla debolezza all’azione contro l’antisemitismo. In una lettera ad agosto, Netanyahu aveva già denunciato il governo australiano per aver alimentato il problema, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per contrastare l’odio antisemita.

Poche ore dopo il mortale attacco terroristico avvenuto a Sydney durante una celebrazione di Hanukkah, il primo ministro Netanyahu ha dichiarato di aver inviato una lettera ad agosto al primo ministro australiano Anthony Albanese, accusando Canberra di gettare benzina sul fuoco dell’antisemitismo. “L’antisemitismo è un cancro. Si diffonde quando i leader rimangono in silenzio. Dovete sostituire la debolezza con l’azione”, ha detto. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

