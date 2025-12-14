**Australia | media almeno 10 morti in sparatoria Bondi Beach**

Una sparatoria di massa ha sconvolto Bondi Beach, a Sydney, provocando almeno 10 vittime. L'incidente ha suscitato grande shock e preoccupazione nella comunità locale e a livello nazionale, mentre le autorità investigano sulle cause e sulle circostanze dell'evento.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. Lo riporta Sky News Australia. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che ci sono state diverse vittime, ma non ha precisato il numero. Ha confermato che due agenti sono rimasti feriti, ma non ha indicato la gravità delle ferite riportate. Iltempo.it Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

Australia, al via il divieto dei social media ai minori: gli esperti avvertono: molte falle - Esperti: il nuovo divieto dei social network in Australia potrebbe non cambiare molto la vita online dei minori come auspicano i regolatori. msn.com

La storia di una novella sposa e l'aiuto della community della piattaforma nata 20 anni fa. Che ha deciso di contestare il blocco dei social media in Australia: noi siamo diversi - facebook.com facebook

Da qualche parte in Australia... "Ora che i social media sono vietati ai bambini, speravo che noi potessimo parlare... Mamma? MAMMA?!!" #SocialMediaAddiction #AustraliaBan #scritturebrevi x.com

© Iltempo.it - **Australia: media, almeno 10 morti in sparatoria Bondi Beach**

Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami

Video Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami Video Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami