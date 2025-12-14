**Australia | media almeno 10 morti in sparatoria Bondi Beach**

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria di massa ha sconvolto Bondi Beach, a Sydney, provocando almeno 10 vittime. L'incidente ha suscitato grande shock e preoccupazione nella comunità locale e a livello nazionale, mentre le autorità investigano sulle cause e sulle circostanze dell'evento.

Canberra, 14 dic. (Adnkronos) - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. Lo riporta Sky News Australia. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che ci sono state diverse vittime, ma non ha precisato il numero. Ha confermato che due agenti sono rimasti feriti, ma non ha indicato la gravità delle ferite riportate. Iltempo.it

australia media almeno 10Bondi Beach, sparatoria a Sydney: almeno 10 morti. Era in corso festa Hanukkah. Due persone fermate - Sarebbero almeno 10 le persone uccise nella sparatoria di massa avvenuta a Bondi Beach a Sydney, in Australia. ilmessaggero.it

australia media almeno 10Australia, al via il divieto dei social media ai minori: gli esperti avvertono: molte falle - Esperti: il nuovo divieto dei social network in Australia potrebbe non cambiare molto la vita online dei minori come auspicano i regolatori. msn.com

australia media almeno 10 morti in sparatoria bondi beach

© Iltempo.it - **Australia: media, almeno 10 morti in sparatoria Bondi Beach**

Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami

Video Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami