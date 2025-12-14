Australia la fuga disperata delle vittime dell’assalto a Bondi Beach

Un violento episodio ha scosso Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney. Le immagini mostrano numerose persone in fuga, terrorizzate, mentre si odono colpi d’arma da fuoco. La scena evidenzia la drammatica escalation di un incidente che ha lasciato la comunità sconvolta e sotto shock.

Il video mostra decine di persone in fuga terrorizzate lungo Bondi Beach a Sydney, mentre si sente una raffica di colpi d’arma da fuoco. Poi, elicotteri in volo e veicoli con luci lampeggianti parcheggiati sopra la spiaggia (fonte Video Ansa). Panorama.it Australia, la fuga disperata delle vittime dell’assalto a Bondi Beach - Il video mostra decine di persone in fuga terrorizzate lungo Bondi Beach a Sydney, mentre si sente una raffica di colpi d’arma da fuoco. panorama.it Radio1 Rai. . #Australia "Sembravano fuochi di artificio", è la terribile testimonianza di alcuni giovani coinvolti nella sparatoria a #BondiBeach, #Sydney, dove in molti stavano celebrando la festività ebraica di #Hanukkah. Scene di fuga caotica. Due persone - facebook.com facebook Australia.Attentatori hanno aperto il fuoco a Bondi Beach,iconica spiaggia,nei pressi di Sydney. Sull’affollata spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah.Episodio ancora in corso. Gente del posto e turisti in fuga o nascosti.Almen x.com © Panorama.it - Australia, la fuga disperata delle vittime dell’assalto a Bondi Beach

Australia, auto sulla folla a Melbourne: tre morti, 15 feriti

Video Australia, auto sulla folla a Melbourne: tre morti, 15 feriti Video Australia, auto sulla folla a Melbourne: tre morti, 15 feriti