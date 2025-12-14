Australia la fuga disperata delle vittime dell’assalto a Bondi Beach

Un violento episodio ha scosso Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney. Le immagini mostrano numerose persone in fuga, terrorizzate, mentre si odono colpi d’arma da fuoco. La scena evidenzia la drammatica escalation di un incidente che ha lasciato la comunità sconvolta e sotto shock.

Il video mostra decine di persone in fuga terrorizzate lungo Bondi Beach a Sydney, mentre si sente una raffica di colpi d’arma da fuoco. Poi, elicotteri in volo e veicoli con luci lampeggianti parcheggiati sopra la spiaggia (fonte Video Ansa). Panorama.it

