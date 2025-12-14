Australia il momento della sparatoria a Bondi Beach | morti e feriti

Una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach si è trasformata in una tragedia a causa di una sparatoria di massa. Almeno dieci persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco che ha sconvolto Sydney, lasciando la comunità sotto shock e in cerca di risposte.

Una celebrazione religiosa trasformata in un bagno di sangue. Almeno dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta a Sydney, in Australia, durante un evento pubblico dedicato alla festa ebraica di Hanukkah. Nel video le immagini che riprendono il momento della sparatoria (fonte Ansa Video). Panorama.it Sydney, sparatoria a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino di Sydney. Ucciso un attentatore - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney. ilmessaggero.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti» ... msn.com

#Australia Sparatoria a #BondiBeach, Sydney, durante le celebrazioni per la festa ebraica di Hanukkah. I media riportano di morti e feriti. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. La polizia ha invitato la popolazione a non avvicinarsi all'area x.com

Radio1 Rai. . #Australia Sparatoria a #BondiBeach, Sydney, durante le celebrazioni per la festa ebraica di Hanukkah. I media riportano di morti e feriti. Al momento non si hanno ulteriori dettagli. La polizia ha invitato la popolazione a non avvicinarsi all'area - facebook.com facebook

© Panorama.it - Australia, il momento della sparatoria a Bondi Beach: morti e feriti

Sparatoria Bondi Beach, il video del passante eroe che ha fermato un attentatore

Video Sparatoria Bondi Beach, il video del passante eroe che ha fermato un attentatore Video Sparatoria Bondi Beach, il video del passante eroe che ha fermato un attentatore