Australia il momento della sparatoria a Bondi Beach | morti e feriti
Una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach si è trasformata in una tragedia a causa di una sparatoria di massa. Almeno dieci persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco che ha sconvolto Sydney, lasciando la comunità sotto shock e in cerca di risposte.
Una celebrazione religiosa trasformata in un bagno di sangue. Almeno dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta a Sydney, in Australia, durante un evento pubblico dedicato alla festa ebraica di Hanukkah. Nel video le immagini che riprendono il momento della sparatoria (fonte Ansa Video). Panorama.it
Sparatoria Bondi Beach, il video del passante eroe che ha fermato un attentatore