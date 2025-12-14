Australia il momento della sparatoria a Bondi Beach | morti e feriti

Una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach si è trasformata in una tragedia a causa di una sparatoria di massa. Almeno dieci persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco che ha sconvolto Sydney, lasciando la comunità sotto shock e in cerca di risposte.

Una celebrazione religiosa trasformata in un bagno di sangue. Almeno dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta a Sydney, in Australia, durante un evento pubblico dedicato alla festa ebraica di Hanukkah. Nel video le immagini che riprendono il momento della sparatoria (fonte Ansa Video). Panorama.it

australia momento sparatoria bondiSydney, sparatoria a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino di Sydney. Ucciso un attentatore - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney. ilmessaggero.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: «Ci sono morti e feriti» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico, e ci sarebbero «morti e feriti» ... msn.com

