**Australia | fonti forse di origine pakistana gli attentatori si cerca un terzo**

Nelle vicinanze di Sydney, un attacco armato durante la celebrazione di Hanukkah ha causato tensione e preoccupazione. Le prime indagini suggeriscono che gli attentatori potrebbero essere di origine pakistana, e si cerca un terzo sospetto coinvolto nell'evento. L'episodio ha suscitato grande attenzione sulla sicurezza e sulle possibili motivazioni dietro l'atto violento.

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Sono ''probabilmente di origine pakistana gli attentatori'' che hanno sparato a Bondi Beach, alla periferia di Sydney in Australia, contro le persone riunite a celebrare la festività ebraica di Hannukkah. Lo riferiscono fonti informate ad Adnkronos. Al momento le autorità non hanno confermato la nazionalità degli attentatori, mentre si cerca un terzo sospetto oltre ai due identificati. Non ci sono invece notizie sulla nazionalità delle vittime, hanno aggiunto le fonti spiegando che ''al momento non c'è alcuna indicazione al consolato d'Italia''.

