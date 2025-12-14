Australia dura condanna di Mattarella | Ignobili atti di terrorismo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella condanna duramente un recente attentato in Australia, definendolo un atto di terrorismo ignobile. Nel suo messaggio, esprime solidarietà e condanna per ogni forma di antisemitismo, violenza e odio etnico o religioso, sottolineando la gravità di tali comportamenti e la necessità di contrastarli con fermezza.

Roma, 14 dic. (askanews) – “Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le più dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio indirizzato a Sam Mostyn, Governatore Generale del Commonwealth d’Australia riguardo ai fatto di Bondi Beach, a Sydnay. “Ho appreso con sgomento le tragiche notizie riguardanti la sparatoria presso la spiaggia di Bondi a Sydney. Ildenaro.it

