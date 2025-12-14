Australia due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell' Hanukkah | Ci sono molti morti e feriti 

Durante la celebrazione della festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando numerosi morti e feriti. L’attacco, avvenuto in una delle spiagge più note d’Australia, è stato fermato con l’intervento delle autorità che hanno neutralizzato gli assalitori, lasciando la comunità sotto shock.

I due attentatori sono stati neutralizzati. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze gli spari durante  la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Xml2.corriere.it

