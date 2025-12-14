Australia due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell' Hanukkah | Ci sono molti morti e feriti

Durante la celebrazione della festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando numerosi morti e feriti. L’attacco, avvenuto in una delle spiagge più note d’Australia, è stato fermato con l’intervento delle autorità che hanno neutralizzato gli assalitori, lasciando la comunità sotto shock.

I due attentatori sono stati neutralizzati. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze gli spari durante la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Xml2.corriere.it I due attentatori sparano sulla folla a Bondi Beach, in Australia: il video - Il fuoco è stato aperto mentre era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. video.corriere.it

Uno studio condotto su oltre 16.000 lavoratori australiani fornisce nuove evidenze sui benefici dello smart working, rivelando un effetto particolarmente positivo per le donne (meno per gli uomini), soprattutto per chi parte da condizioni di salute mentale più fra - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - Australia, due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell'Hanukkah: «Ci sono molti morti e feriti»

Uomo sbranato dal leone #leone #uomo

Video Uomo sbranato dal leone #leone #uomo Video Uomo sbranato dal leone #leone #uomo