Australia due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell' Hanukkah | Ci sono molti morti e almeno 13 feriti 

Durante la festa dell'Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando numerosi morti e feriti. L'attacco, che ha colpito una delle spiagge più celebri dell'Australia, ha provocato grande sconcerto. I responsabili sono stati prontamente neutralizzati dalle forze di sicurezza, ma l'evento ha segnato profondamente la comunità locale.

I due attentatori sono stati neutralizzati. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove  c'erano migliaia di persone. Gi spari durante  la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Xml2.corriere.it

Il fuoco è stato aperto mentre era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah.

