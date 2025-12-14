Australia due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell' Hanukkah | Almeno dieci morti e 13 feriti 

Durante la festa dell'Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, causando almeno dieci morti e 13 feriti. L'attacco, avvenuto in una delle spiagge più affollate d'Australia, è stato immediatamente neutralizzato dalle forze dell'ordine. L'evento ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica.

I due attentatori sono stati neutralizzati. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove  c'erano migliaia di persone. Gi spari durante  la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Xml2.corriere.it

