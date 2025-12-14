Australia due uomini sparano alla festa di Hanukkah a Bondi Beach | 10 morti e 18 feriti Tra le vittime il rabbino di Sydney

Durante una festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, due uomini hanno aperto il fuoco, causando dieci morti e diciotto feriti. Tra le vittime figura anche il rabbino della città. Gli assalitori sono stati successivamente neutralizzati. L'attacco ha sconvolto una delle spiagge più popolari d'Australia, dove si trovavano numerose persone.

I due attentatori sono stati neutralizzati. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone. Gi spari durante la celebrazione della festa ebraica di Hanukkah.

Strage a Bondi Beach, i due killer sparano dal ponte e alla fine vengono colpiti: il video dall'alto

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

Australia, due uomini sparano alla festa di Hanukkah a Bondi Beach: «10 morti e 18 feriti». Tra le vittime il rabbino di Sydney

