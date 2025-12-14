Australia attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica | ucciso un terrorista ferito l' altro

Durante una festa ebraica a Bondi Beach, Sydney, si è verificato un attentato con sparatoria. La polizia del Nuovo Galles del Sud ha neutralizzato un terrorista e ferito un altro, rispondendo prontamente alle segnalazioni di un attacco in corso. L'evento ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona. "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo". Secondo quanto riportano altri media nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo. Ilgiornale.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

