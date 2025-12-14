Australia attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica | ci sono morti e feriti

Un attacco armato ha colpito Bondi Beach a Sydney durante una festa ebraica e i mercatini di Natale, causando morti e feriti. L'episodio ha scatenato reazioni di shock e condanna, mentre le autorità indagano sui responsabili e sulle motivazioni dell'attacco.

Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell' Hannukah e per i mercatini di Natale. Secondo le informazioni raccolte dai media locali, i terroristi sono stati fermati: uno sarebbe stato ucciso dalla polizia, mentre l'altro sarebbe in custodia. Le operazioni proseguono, con barche ed elicotteri delle forze dell'ordine schierate. Immagini provenienti dalla scena mostrano i servizi di soccorso impegnati a medicare i feriti. Stando ad Abc, vi sarebbero diverse vittime, ma la polizia non ha ancora dato una stima precisa. Ilgiornale.it Gli spari e le persone in fuga da Bondi Beach, in Australia - Due uomini, secondo le prime informazioni, hanno aperto il fuoco mentre era in corso un festeggiamento ebraico. msn.com

Australia, sparatoria di massa a Bondi Beach - La spiaggia di Bondi, si trova nella periferia orientale della città, è una delle località più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf. unionesarda.it

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

