Australia attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica | Almeno 10 morti

Un grave attentato ha colpito Bondi Beach a Sydney durante una celebrazione ebraica, causando almeno dieci vittime. Due aggressori hanno aperto il fuoco sulla folla riunita per festeggiare Hanukkah e i mercatini di Natale, gettando la città nello sgomento e suscitando forti preoccupazioni sulla sicurezza.

Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell' Hannukah e per i mercatini di Natale. Secondo le informazioni raccolte dai media locali, i terroristi sono stati fermati: uno sarebbe stato ucciso dalla polizia, mentre l'altro sarebbe in custodia. Le operazioni proseguono, con barche ed elicotteri delle forze dell'ordine schierate. Immagini provenienti dalla scena mostrano i servizi di soccorso impegnati a medicare i feriti. Secondo Sky News Australia, vi sarebbero almeno 10 morti. Il Jerusalem Post aggiunge che, tra i feriti, vi sarebbe anche un agente. Ilgiornale.it

Gli spari e le persone in fuga da Bondi Beach, in Australia - Due uomini, secondo le prime informazioni, hanno aperto il fuoco mentre era in corso un festeggiamento ebraico. msn.com