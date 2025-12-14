Australia attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica | 15 morti e 29 feriti

Un grave attentato ha colpito Bondi Beach a Sydney durante una festa ebraica, causando 15 morti e 29 feriti. Due aggressori hanno aperto il fuoco sulla folla riunita per celebrare Hanukkah e i mercatini di Natale, sconvolgendo la città e suscitando grande shock internazionale.

Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell' Hannukah e per i mercatini di Natale. Le operazioni proseguono, con barche ed elicotteri delle forze dell'ordine schierate. Immagini provenienti dalla scena mostrano i servizi di soccorso impegnati a medicare i feriti. La polizia ha anche trovato un'auto imbottita di esplosivo. Le autorità hanno confermato che 16 persone sono rimaste uccise, tra cui uno degli attentatori e, stando a quanto dichiarato da un portavoce della comunità ebraica locale al Times of Israel, anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger. Ilgiornale.it

